«Что теперь, плакать?» Бриндамор — о травмах вратарей «Каролины»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) отреагировал на ситуацию с травмами вратарей — Фредерика Андерсена и Антти Раанты.
«Что теперь, плакать? Надеюсь, что их травмы несерьёзны и они смогут вернуться в ближайшее время», — цитирует Бриндамора в «Твиттере» журналист Чип Александр.
Напомним, в составе «Харрикейнз» в прошедших двух встречах на лёд выходил российский голкипер Пётр Кочетков, который помог клубу одержать победу в обоих матчах.
«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 112 очков после 80 проведённых встреч. «Харрикейнз» также лидируют в Столичном дивизионе, опережая «Нью-Йорк Рейнджерс» (79 матчей, 108 очков).
- 24 апреля 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:06
-
22:47
-
22:39
-
22:11
-
21:34
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:06
-
20:05
-
19:57
-
19:50
-
19:44
-
19:32
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:18
-
18:02
-
17:36
-
17:06
-
16:47
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:33
-
15:25
-
15:00