«Что теперь, плакать?» Бриндамор — о травмах вратарей «Каролины»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) отреагировал на ситуацию с травмами вратарей — Фредерика Андерсена и Антти Раанты.



«Что теперь, плакать? Надеюсь, что их травмы несерьёзны и они смогут вернуться в ближайшее время», — цитирует Бриндамора в «Твиттере» журналист Чип Александр.



Напомним, в составе «Харрикейнз» в прошедших двух встречах на лёд выходил российский голкипер Пётр Кочетков, который помог клубу одержать победу в обоих матчах.



«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 112 очков после 80 проведённых встреч. «Харрикейнз» также лидируют в Столичном дивизионе, опережая «Нью-Йорк Рейнджерс» (79 матчей, 108 очков).