Результаты второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 24 апреля, в Германии состоялся второй игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В этот день прошло четыре матча – по два в группах A и B.



США — Чехия — 6:2



Сборная США одержала вторую победу на турнире, ранее американцы разгромили Канаду (8:3).

Германия — Канада — 3:8



Сборная Канады во втором матче на чемпионате разгромила немецкую команду. Ранее подопечные Нолана Баумгартнера с таким же счётом уступили США.

Финляндия — Латвия — 4:1



Финская сборная оказалась сильнее латвийской сборной, победив во второй встрече на турнире.

Швеция — Швейцария — 6:2



Сборная Швеции сумела одержать первую победу на чемпионате мира, крупно обыграв Швейцарию.

После двух туров в группе А лидирует команда США с 6 баллами. По 3 очка в активе Канады и Чехии, замыкает квартет Германия (0 баллов). В группе В первую строчку занимает Финляндия с 6 очками, 3 балла заработали Латвия и Швеция, Швейцария после двух матчей остаётся без очков.