Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, в Германии состоялся второй игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В этот день прошло четыре матча – по два в группах A и B.

США — Чехия — 6:2

Сборная США одержала вторую победу на турнире, ранее американцы разгромили Канаду (8:3).

U18 ЧМ-2022. Группа A
24 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
США U18
Окончен
6 : 2
Чехия U18
0:1 Кулих – 12:01 (бул)   1:1 Ховард (Кейси, Мужелик) – 25:35 (5x4)   2:1 Снаггеруд (Кули, Готье) – 28:26 (5x5)   3:1 Леонард (Хатсон) – 28:56 (5x5)   4:1 Макгроарти (Каплан) – 32:37 (5x5)   5:1 Кули (Готье) – 48:35 (5x4)   5:2 Плос (Гамара) – 52:35 (5x5)   6:2 Макгроарти (Луциус, Страмел) – 53:29 (5x5)

Германия — Канада — 3:8

Сборная Канады во втором матче на чемпионате разгромила немецкую команду. Ранее подопечные Нолана Баумгартнера с таким же счётом уступили США.

U18 ЧМ-2022. Группа A
24 апреля 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Германия U18
Окончен
3 : 8
Канада U18
0:1 Сипманн (Лоренз, Коллинс) – 07:16 (5x5)   0:2 Гойетт (Лоренз, Сипманн) – 07:40 (5x5)   0:3 Бедард (Фантилли, Сова) – 24:36 (5x4)   0:4 Шуурман (Гойетт) – 25:22 (5x5)   1:4 Луц (Освальд, Беттахар) – 31:58 (5x5)   2:4 Кехтер (Луц, Освальд) – 34:28 (5x4)   3:4 Луц (Освальд, Беттахар) – 40:25 (5x4)   3:5 Бедард – 43:21 (5x4)   3:6 Бедард – 44:34 (5x5)   3:7 Вуд (Дэвис) – 45:39 (5x5)   3:8 Паркер – 57:28 (4x3)

Финляндия — Латвия — 4:1

Финская сборная оказалась сильнее латвийской сборной, победив во второй встрече на турнире.

U18 ЧМ-2022. Группа B
24 апреля 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
4 : 1
Латвия U18
1:0 Халттунен (Нюман) – 11:56 (5x5)   1:1 Лочмелис – 18:19 (бул)   2:1 Лассила (Кулонумми, Кивихарью) – 23:41 (5x5)   3:1 Лааксо (Вуорио) – 25:33 (5x5)   4:1 Халттунен (Кярки, Рённи) – 44:33 (5x5)

Швеция — Швейцария — 6:2

Сборная Швеции сумела одержать первую победу на чемпионате мира, крупно обыграв Швейцарию.

U18 ЧМ-2022. Группа B
24 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Швеция U18
Окончен
6 : 2
Швейцария U18
0:1 Вебер (Фюллеман) – 30:56 (5x4)   1:1 Карлссон (Петтерссон) – 32:14 (5x5)   1:2 Вебер (Фибигер) – 39:02 (5x5)   2:2 Леккеримяки (Хевелид) – 43:04 (5x5)   3:2 Карлссон – 44:46 (5x5)   4:2 Эстлунд (Эгрен, Оделиус) – 46:34 (5x4)   5:2 Вагнер (Рудслетт) – 47:18 (5x5)   6:2 Леккеримяки (Альмгрен, Эстлунд) – 51:13 (5x4)

После двух туров в группе А лидирует команда США с 6 баллами. По 3 очка в активе Канады и Чехии, замыкает квартет Германия (0 баллов). В группе В первую строчку занимает Финляндия с 6 очками, 3 балла заработали Латвия и Швеция, Швейцария после двух матчей остаётся без очков.

Турнирная таблица ЮЧМ-2022
«Россия окунула американцев в кошмарный сон». Героический камбэк наших с 1:5 на ЮЧМ в США «Россия окунула американцев в кошмарный сон». Героический камбэк наших с 1:5 на ЮЧМ в США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022