Тротц: терпеть не могу быть командой нытиков. Когда ребята злились, сказал им — хватит

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (2:5) рассказал об отношении к клубам, постоянно обращающимся к судьям.



«Терпеть не могу быть командой нытиков. Мне не нравится тренировать команды, которые всё время ноют.



Когда увидел, что ребята злятся, постоянно лают на судей, сказал им — хватит, оставьте разговоры с судьями тренеру и капитанам. Я не хочу, чтобы вся скамейка ныла. Мы начали ныть, потом обуздали этот порыв», — цитирует Тротца в «твиттере» журналист Роб Тауб.



Напомним, «Айлендерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 80 очков после 79 проведённых встреч.