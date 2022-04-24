Тротц: терпеть не могу быть командой нытиков. Когда ребята злились, сказал им — хватит
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (2:5) рассказал об отношении к клубам, постоянно обращающимся к судьям.
«Терпеть не могу быть командой нытиков. Мне не нравится тренировать команды, которые всё время ноют.
Когда увидел, что ребята злятся, постоянно лают на судей, сказал им — хватит, оставьте разговоры с судьями тренеру и капитанам. Я не хочу, чтобы вся скамейка ныла. Мы начали ныть, потом обуздали этот порыв», — цитирует Тротца в «твиттере» журналист Роб Тауб.
Напомним, «Айлендерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 80 очков после 79 проведённых встреч.
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