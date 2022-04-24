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Д. Стаал — о Кочеткове: паренёк выглядит здорово, хорошо играет за «Каролину» с начала

Д. Стаал — о Кочеткове: паренёк выглядит здорово, хорошо играет за «Каролину» с начала
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился мнением о российском голкипере клуба Петре Кочеткове.

«Паренёк выглядит здорово, хорошо играет за нас с самого начала. Конечно, не хочется травм вратарей, но у нас есть глубина. Кучи здорово играет, мы будем продолжать помогать ему», — сказал Стаал.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) Кочетков провёл вторую встречу в Национальной хоккейной лиге. Он одержал вторую победу и стал третьим вратарём в истории франшизы, который одержал победу в двух стартовых для себя играх в рамках НХЛ. Он провёл на льду 27 минут 3 секунды, отразив семь бросков из восьми (87,5%). В игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2, ОТ) Кочетков сыграл 61 минуту 33 секунды, отразив 17 бросков из 19.

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