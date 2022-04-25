Несколько хоккеистов «Каролины» не решились на драку с 45-летним Харой

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».



В первом периоде несколько хоккеистов «Каролины» вступили в перепалку с 45-летним защитником «Айлендерс» Здено Харой, не решившись на драку со словаком. Хоккеист «островитян» оттолкнул Макса Доми, Андрея Свечникова и Джордана Мартинука. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.



«Айлендерс» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 80 очков после 79 проведённых встреч. «Каролина» — на второй строчке на Востоке, в её активе 112 баллов после 80 проведённых встреч.