Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Морган Фрост и Ноа Кейтс (дважды) и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В составе «Питтсбурга» единственный гол забил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Питтсбург» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».