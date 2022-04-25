Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Морган Фрост и Ноа Кейтс (дважды) и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
В составе «Питтсбурга» единственный гол забил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Питтсбург» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
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