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Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»

Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Морган Фрост и Ноа Кейтс (дважды) и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В составе «Питтсбурга» единственный гол забил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Питтсбург» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фрост (Типпетт, Кейтс) – 15:49 (5x5)   2:0 Кейтс (Яндл, Фрост) – 26:49 (5x5)   3:0 Кейтс (Проворов, Яндл) – 49:38 (5x4)   3:1 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 56:27 (6x5)   4:1 Конечны (Хейз, Хёгберг) – 57:26 (en)
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