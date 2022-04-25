«Каролина» повторила клубный рекорд со времён единственного Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» повторила клубный рекорд по очкам и победам в регулярном чемпионате Национальной Хоккейной Лиги.

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

Таким образом, у «Ураганов» на данный момент 112 набранных очков и 52 победы в нынешней регулярке, что является повторением клубного рекорда. В сезоне-2005/2006 были установлены данные рекорды. Примечательно, что именно в том сезоне «Каролина» выиграла свой единственный Кубок Стэнли.

«Каролина» занимает второе место в Западной конференции, отставая от «Флориды Пантерз» на восемь очков.