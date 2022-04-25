Кучеров отметился 22-й шайбой в сезоне, россиянин забил лидеру Восточной конференции

В эти минуты «Флорида Пантерз» в Санрайзе (США) на стадионе " Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, счёт встречи 1:0 в пользуй гостевой команды.

Первый гол в этой встрече забил российский форвард Никита Кучеров. Шайба пришлась на третью минуту встречи, россиянину ассистировали Пэт Марун и Райан Макдона. Таким образом, этот гол стал для Никиты 22-м в текущей регулярке.

Кучеров набрал в этой 44-й игре нынешнего сезона 58-е очко. Он занимает шестое место в списке снайперов «Тампы-Бэй».

Всего в НХЛ на счету российского форварда 559 матчей, в которых он забросил 243 шайбы и отдал 361 результативную передачу.