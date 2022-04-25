Кучеров отметился 22-й шайбой в сезоне, россиянин забил лидеру Восточной конференции
Поделиться
В эти минуты «Флорида Пантерз» в Санрайзе (США) на стадионе " Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, счёт встречи 1:0 в пользуй гостевой команды.
Первый гол в этой встрече забил российский форвард Никита Кучеров. Шайба пришлась на третью минуту встречи, россиянину ассистировали Пэт Марун и Райан Макдона. Таким образом, этот гол стал для Никиты 22-м в текущей регулярке.
Кучеров набрал в этой 44-й игре нынешнего сезона 58-е очко. Он занимает шестое место в списке снайперов «Тампы-Бэй».
Всего в НХЛ на счету российского форварда 559 матчей, в которых он забросил 243 шайбы и отдал 361 результативную передачу.
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
02:47
-
02:22
-
02:19
-
02:12
-
01:43
-
00:03
- 24 апреля 2022
-
23:56
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:06
-
22:47
-
22:39
-
22:11
-
21:34
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:06
-
20:05
-
19:57
-
19:50
-
19:44
-
19:32
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:18
-
18:02
-
17:36
-
17:06
Партнерский контент