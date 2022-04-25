Гол Александра Овечкина в матче с «Торонто» отменили из-за паса рукой

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:1. Во втором периоде гол за столичный клуб забил российский нападающий Александр Овечкин. Однако, судьи приняли решение отменить шайбу россиянина из-за паса рукой.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

«Торонто», в свою очередь, занимает третье место на Востоке, набрав 109 очков. В последних двух матчах команда потерпела два поражения.