Нападающий «Флориды» Беннетт разбил Сергачёву лицо в драке во время матча НХЛ

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги, в котором ««Флорида Пантерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Во втором периоде канадский нападающий Сэм Беннетт подрался с российским защитником Михаилом Сергачёвым. В итоге, канадец разбил до крови лицо россиянину.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 358 матчах, в которых забил 36 голов и сделал 138 результативных передач.

На данный момент «Тампа» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 104 очка.