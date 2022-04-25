Нападающий «Флориды» Беннетт разбил Сергачёву лицо в драке во время матча НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги, в котором ««Флорида Пантерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».
Во втором периоде канадский нападающий Сэм Беннетт подрался с российским защитником Михаилом Сергачёвым. В итоге, канадец разбил до крови лицо россиянину.
В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 358 матчах, в которых забил 36 голов и сделал 138 результативных передач.
На данный момент «Тампа» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 104 очка.
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