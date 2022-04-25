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Бучневич, Барбашёв и Тарасенко забили по голу за 16 минут матча с «Анахаймом»

Бучневич, Барбашёв и Тарасенко забили по голу за 16 минут матча с «Анахаймом»
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В эти минуты в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче — 2:6.

На 29-й минуте российский нападающий Владимир Тарасенко открыл счёт голов россиян в этом матче. Через 4 минуты его поддержал голом Иван Барбашёв. А на 45-й минуте забил и Павел Бучневич. Таким образом, трое россиян забили по голу за 16 минут матча.

Также за гостей на 28-й минуте забил Джордан Кайру, которому ассистировал Барбашёв. На 35-й минуте голом отметился и Джастин Фолк, которому пасом помог Тарасенко. А на 46-й минуте гол Марко Сканделла спонсировал Барбашёв и Бучневич. Таким образом российские игроки набрали 7 очков в данном матче.

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