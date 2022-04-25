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Илья Михеев – вторая звезда матча «Вашингтон» – «Торонто»

Илья Михеев – вторая звезда матча «Вашингтон» – «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей (3:3 – основное время, 2:1 в серии буллитов).

Второй звездой матча признан российский нападающий Илья Михеев, на счету которого одна зааброшенная шайба. Первым стал Джейсон Спецца, у которого тоже один гол. А третье место за Маркусом Юханссоном.

За «Торонто» забивали российский защитник Илья Любушкин, российский форвард Илья Михеев и Джейсон Спецца. Победный буллит реализовал Александр Керфут. Также Михеев в этой встрече отметился результативной передачей.

В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Ларс Эллерс и Маркус Юханссон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард получил травму в третьем периоде после столкновения с бортом и не смог доиграть матч. Нападающий Евгений Кузнецов также завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» и реализовал послематчевых буллит. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

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