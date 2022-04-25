«Я не встречал никого круче этого парня». Ти Джей Оши поддержал Овечкина после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку.



После игры травмированного россиянина поддержал одноклубник Ти Джей Оши.



«Я никогда не встречал никого круче этого парня. Мы все надеемся, что с ним всё в порядке. Я только что разговаривал с ним и думаю, что всё будет в хорошо», — приводит слова Оши журналист Стивен Уайно в своём «твиттере».

Напомним, в текущем сезоне НХЛ 36-летний Александр Овечкин провёл 77 игр, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.