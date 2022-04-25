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Никита Кучеров повторил личный рекорд по набранным очкам за матч

Никита Кучеров повторил личный рекорд по набранным очкам за матч
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«Флорида Пантерз» в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал три ассиста.

Пять очков в одном матче – это личный рекорд форварда. Такого достижения ему удавалось дважды добиться в сезоне-2018/2019.

Кучеров был признан первой звездой матча. Вторым стал Ник Пол, у которого на счету дубль. А третье место за Сэмом Рейнхартом, который также забил два гола.

Таким образом, россиянин забил в шестом матче кряду. До него только трём игрокам франшизы удавалось закрепить за собой более длинную голевую серию. У Брайана Брэдли состоялась серия из 8 голевых матчей в сезоне-1992/93, у Стивена Стэмкоса – из 7 матчей в сезоне-2009/10 и у самого Кучерова было 7 голнвых матчей в сезоне-2017/18.

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