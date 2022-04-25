Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов вышел на чистое шестое место, превзойдя результат Ткачука

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ), благодаря чему единолично закрепился на шестом место в бомбардирской гонке сезона НХЛ.
В 78 матчах сезона на его счету стало 103 (45+58) очка, в результате чего российский форвард превзошёл результат нападающего «Калгари» Мэттью Ткачука (101 очко в 79 матчах).
Лидирует в гонке форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (118 очков в 78 матчах). Вторым идёт нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо – 115 очков в 79 матчах. Отметку в 100 очков в этом сезоне на данный момент также преодолели ещё три игрока — нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (111), форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (108) и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (104).
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