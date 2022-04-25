Кросби вышел на 21-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ, до Овечкина одно очко
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:4), благодаря чему канадский нападающий вышел на 21-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ.
В активе форварда стало 1409 (517+892) в 1106 матчах за карьеру в НХЛ, в результате чего он догнал в списке бомбардиров своего соотечественника Дэйла Хаверчука, который завершил карьеру в лиге на отметке 1409 (518+891) баллов в 1188 матчах.
Следующей целью для капитана «Питтсбурга» является показатель капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, набравшего 1410 (780+630) очков в 1274 матчах в НХЛ. Двух звёзд североамериканской лиги теперь разделяет всего одно очко.
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