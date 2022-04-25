Любушкин принял на себя два мощнейших щелчка Овечкина. Видео
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей (3:3 – основное время, 2:1 в серии буллитов).
В этом матче российский защитник Илья Любушкин два раза не дал забить своему соотечественнику из команды соперников Александру Овечкину, приняв два раза мощнейшие щелчки на себя.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела после подножки от голкипера «Торонто» и столкновения с бортом. Россиянин не сможет продолжить игру.
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