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«Флорида» и «Тампа» получили 90 минут штрафа, тренера «Пантерз» удалили до конца игры

«Флорида» и «Тампа» получили 90 минут штрафа, тренера «Пантерз» удалили до конца игры
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«Флорида Пантерз» в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

По ходу матча команды провели две драки, в одной из которых форвард «Флориды» Сэм Беннет разбил лицо до крови защитнику «Тампы» Михаилу Сергачёву. Всего команды получили 90 минут штрафа, а у «Пантерз» сразу четыре представителя получили штрафы до конца матча:
Райан Ломберг – зачинщик драки, а также главный тренер Эндрю Брюнетт и форварды Джонатан Юбердо и Мэйсон Марчмент.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.

Отметим, российский форвард «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча.

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