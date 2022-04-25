«Флорида» и «Тампа» получили 90 минут штрафа, тренера «Пантерз» удалили до конца игры

«Флорида Пантерз» в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.



По ходу матча команды провели две драки, в одной из которых форвард «Флориды» Сэм Беннет разбил лицо до крови защитнику «Тампы» Михаилу Сергачёву. Всего команды получили 90 минут штрафа, а у «Пантерз» сразу четыре представителя получили штрафы до конца матча:

Райан Ломберг – зачинщик драки, а также главный тренер Эндрю Брюнетт и форварды Джонатан Юбердо и Мэйсон Марчмент.



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Отметим, российский форвард «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча.