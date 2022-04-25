Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин хромая уехал на скамейку, заблокировав бросок Джиордано в начале игры с «Торонто»

Овечкин хромая уехал на скамейку, заблокировав бросок Джиордано в начале игры с «Торонто»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку. Однако капитан «Вашингтона» мог покинуть лёд ещё раньше. В начале матча он заблокировал бросок Марка Джордано, после чего прихрамывал.

Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке

Напомним, в текущем сезоне НХЛ 36-летний Александр Овечкин провёл 77 игр, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.

Ранее голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод с травмой Овечкина.

Новость по теме
Голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод, в котором травмировал Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022