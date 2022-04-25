Овечкин хромая уехал на скамейку, заблокировав бросок Джиордано в начале игры с «Торонто»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку. Однако капитан «Вашингтона» мог покинуть лёд ещё раньше. В начале матча он заблокировал бросок Марка Джордано, после чего прихрамывал.
Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке
Напомним, в текущем сезоне НХЛ 36-летний Александр Овечкин провёл 77 игр, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.
Ранее голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод с травмой Овечкина.
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