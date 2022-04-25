«Анахайм» подарил Гецлафу багги на его последнем матче в карьере

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:6.
Эта встреча стала последней в карьере для Райана Гецлафа. После матча клуб подарил хоккеисту багги, которую вывез на лёд легендарный финский нападающий, экс-игрок «Анахайма» Теэму Селянне.
Фото: «Твиттер» «Анахайм Дакс»
За два матча до окончания регулярного сезона «Анахайм» располагается на 13-м месте в таблице Западной конференции и на последнем месте в таблице Центрального дивизиона. Таким образом, команда не попала в плей-офф нынешнего сезона.
Оставшиеся два матча «Дакс» проведут в гостях – с «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз».
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