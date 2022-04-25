А. Юдин: финал «Металлург» – СКА был бы намного интереснее

Заслуженный мастер спорта, экс-игрок сборной России, тренер Александр Юдин удивлён как безвольно выглядит ЦСКА в финале Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».

«Я не узнаю ЦСКА. Финал меня, честно скажу, разочаровывает. ЦСКА – команда, которая два первых раунда выиграла «под ноль», в решающей серии за 120 минут не может забить ни одной шайбы. Да, не спорю, игроки «Магнитки» – молодцы: досконально разобрали игру ЦСКА и увозят из Москвы две важнейшие победы.

Похоже, в серии против СКА москвичи отдали все силы. Финал «Металлург» – СКА был бы намного интереснее! Уверен, будь в СКА состав чуть опытнее – питерцы прошли бы ЦСКА.



По серии с Магниткой не пойму, где все лидеры ЦСКА – Григоренко, Каменев, Слепышев? Федотов вместо того, чтобы показывать неприличные жесты – лучше бы думал об игре. А то после Олимпиады он возомнил из себя большого мастера. Сейчас ЦСКА опустил сам себя на землю», – сказал Юдин «Чемпионату».