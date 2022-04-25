Завтра, 26 апреля в Магнитогорске на «Металлург-Арене» состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Металлург» примет московский ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск. На данный момент «Магнитка» ведёт в серии 3-1.



Напомним, первую встречу выиграли армейцы со счётом 3:1, три следующие матча остались за «Металлургом».



Отметим, в последних двух матчах подопечные Ильи Воробьёва одержали сухие победы.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли ЦСКА спастись в финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»?»

Магнитогорцы по пути в финал одержали победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).



Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).