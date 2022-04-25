Главный тренер «Вашингтона» высказался после того, как Овечкин получил травму

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался после того, как капитан команды Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ).



«Я ещё не разговаривал с доктором, так что мы получим оценку его состояния позже. Мы оценим и посмотрим, в каком состоянии он находится», – приводит слова Лавиолетта ESPN.



Напомним, ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

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