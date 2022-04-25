Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» высказался после того, как Овечкин получил травму

Главный тренер «Вашингтона» высказался после того, как Овечкин получил травму
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался после того, как капитан команды Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ).

«Я ещё не разговаривал с доктором, так что мы получим оценку его состояния позже. Мы оценим и посмотрим, в каком состоянии он находится», – приводит слова Лавиолетта ESPN.

Напомним, ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

Новость по теме
Голкипер «Торонто» прокомментировал эпизод, в котором травмировал Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022