Вайсфельд: второй год подряд ЦСКА в финальной стадии сдувается как воздушный шарик

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

«Второй матч финала был ключевым. ЦСКА после первой игры выглядел очень солидно, но во втором матче дал «Магнитке» кислорода. «Металлург» почувствовал запах крови и теперь вряд ли отпустит соперника. Команда очень уверенно играет. Тут много факторов – во-первых, есть ощущение, что ЦСКА находится не в лучшем функциональном состоянии. Во-вторых, ЦСКА работает, выкладывается, пашет, а «Металлург» всё-таки больше играет в хоккей. Когда игра идёт, появляется уверенность, от этого и гибкость «Магнитки».



У ЦСКА наоборот – вроде всё хорошо шло, они были уверены в себе, и вдруг – раз, и всё. Второй год подряд у армейцев как будто срабатывает тумблер в финальной стадии, и они сдуваются как воздушный шарик. Причём причина непонятна. Они очень мощно выглядели в первых двух раундах, да и со СКА хорошо играли, но уже тогда был первый звоночек. А в финале они прямо развалились. Может быть, Фёдорову удастся что-то сделать в Магнитогорске, но пока ЦСКА играет слабо.

Фёдоров на вопрос об эпизоде, когда ЦСКА шесть минут не давал смениться игрокам «Металлурга», объяснил, что его пятёрка пыталась растаскивать соперника по углам, хотели их «укатать», но не выводили никого на бросок, ждали, когда те ещё больше устанут. Это чревато тем, что в какой-то момент ты можешь ошибиться и потерять шайбу. Этим и закончилось. «Магнитка» очень хорошо действует в позиционной обороне в этой серии. Они поняли, что их поймали на пересменке, и никуда не бежали, просто расставились по точкам и перекрывали линии броска, а армейцы так и не решились вывести кого-то на бросок», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.