Чешский журналист: почему ИИХФ не исключила Россию? Она молча поддерживает культ КХЛ

Чешский журналист Павел Рышавы поделился мнением о решении Международной федерации Хоккея не исключать Россию из своих структур.



«Легко костерить чешских игроков КХЛ своим категоричным мнением. Например: «Они должны были уехать из КХЛ любой ценой. Заплатить за это миллионы и выйти в ноль по финансам? Да, они должны были это сделать, даже если бы это стоило 50 миллионов. Это всего лишь деньги». Ладно, но лучше начать с себя.

Легко говорить, что всё русское омерзительно и надо от него избавиться. Проблема в том, что сказать легче, чем сделать. Например, мало кто в Чехии ищет заправки, которые продают бензин не из русской нефти. Ты ориентируешься прежде всего на цену, а она на 10 крон выше.

Отказаться от русского газа? Знаете, почему этого ещё не произошло? Дело не в том, что в домах бы перестали топить. До октября мы бы это пережили. Просто промышленность развалится, развалится порядок, к которому мы привыкли.

Игрок, который решил доиграть сезон в России, потому что не хочет терять деньги, не хуже и не лучше обычного европейца, который водит машину и ходит на работу. Надо отметить, что у тебя не просто не будет миллионов на счету. Наоборот, тебе придётся ещё заплатить свои деньги, чтобы тебя не оштрафовали по правилам ИИХФ за разрыв контракта.

Лучше спросить ИИХФ, почему они не исключили Россию из своих структур. Чего они боятся? Получается, ИИХФ молчаливо поддерживает культ КХЛ, хотя она и отстранила сборные России от международных соревнований», – написал Рышавы на сайте isport.blesk.cz.