Дебур – о поражении от «Сан-Хосе»: надеюсь, это не будет стоить нам места в плей-офф

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Сан-Хосе Шаркс», которое усложнило его команде попадание в плей-офф.



«Надеюсь, это не будет стоить нам места в плей-офф. Потому что если будет, то будет тяжело свыкнуться с этой мыслью летом», – цитирует Дебура журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».



В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победитель определился только в серии послематчевых буллитов, им стал «Сан-Хосе». Итоговый счёт матча – 5:4.



Победа «Шаркс» сохранила для «Даллас Старз» отрыв в три очка в борьбе с «Вегасом» за место в плей-офф.

Напомним, после победы «Сан-Хосе» официальный «Твиттер» «Далласа» эмоционально отреагировал на этот результат.



На данный момент «Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. У «Вегаса» 90 баллов.



Обе команды провели по 79 игр. В регулярном чемпионате им предстоит сыграть ещё по три матча.