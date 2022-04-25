Плющев: к чему, как готовился ЦСКА? Такой хоккей не соответствует параметрам игры в финале

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и «Металлургом» (1-3).



«У ЦСКА не только ноль заброшенных шайб в двух домашних матчах, но ещё и 11 пропущенных шайб за три последние встречи. Ситуация для армейцев аховая. «Металлург», судя по всему, поймал кураж и отпускать серию не собирается. Всё даётся, всё получается, взяли две игры на выезде. Это удар ниже пояса.



То, что показывают армейцы в последних матчах, – я немножко этого не понимаю. К чему они готовились, как готовились? В финале Кубка Гагарина такой хоккей не соответствует многим параметрам игры. Сложно сказать, в чём москвичам нужно добавлять и сумеют ли они вообще добавить. Психологическое состояние у игроков и тренеров не очень хорошее. Можно было проиграть один домашний матч, но два, а второй ещё и с футбольным счётом 0:1… Это, конечно, удивительно», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.