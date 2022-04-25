Кожевников считает, что вратарь «Торонто» неспециально подставил подножку Овечкину

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о травме Александра Овечкина, которую он получил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, бул.).



«Зацепился за вратаря — игровой момент, ничего такого. Вратарь делал это неспециально: это видно было. Что касается брошенного шлема и криков в адрес судей, то бывает. Это были просто эмоции, ещё и шайбу не забросил. Думаю, это просто эмоции.



Не думаю, что там серьёзная травма. Ударился в борт… Травма может быть от маленького: человек может мениски повредить, просто из автобуса выходя. Думаю, Александр восстановится и выйдет на следующую и игру.



Стоит ли Овечкину форсировать возвращение в регулярном сезоне — или готовиться к плей-офф? Он — чистый фанат игры. Глупо говорить о том, надо ли ему выходить. Саша — настоящий хоккеист, величина», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.