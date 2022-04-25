The Athletic: Кучеров поймал кураж. Такое выступление крайне обнадёживает перед плей-офф

Журналист The Athletic Джо Смит после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Флоридой Пантерз» (8:4) поделился мнением о российском нападающем «молний» Никите Кучерове.



«Эта победа «Тампы» стала самой впечатляющей в календарном году. Самые яркие игроки команды – Никита Кучеров, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос – провели матч на звёздном уровне. Такое выступление лучших хоккеистов крайне обнадёживает перед стартующим через неделю плей-офф.



Кучеров, как и Стэмкос, поймал кураж, записав на свой счёт семь голов в последних пяти матчах. Не случайно, что качество игры команды в большинстве пошло вверх, когда Никита и Стивен обрели больше уверенности», – написал Смит.