The Athletic: Кучеров поймал кураж. Такое выступление крайне обнадёживает перед плей-офф
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Журналист The Athletic Джо Смит после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Флоридой Пантерз» (8:4) поделился мнением о российском нападающем «молний» Никите Кучерове.
«Эта победа «Тампы» стала самой впечатляющей в календарном году. Самые яркие игроки команды – Никита Кучеров, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос – провели матч на звёздном уровне. Такое выступление лучших хоккеистов крайне обнадёживает перед стартующим через неделю плей-офф.
Кучеров, как и Стэмкос, поймал кураж, записав на свой счёт семь голов в последних пяти матчах. Не случайно, что качество игры команды в большинстве пошло вверх, когда Никита и Стивен обрели больше уверенности», – написал Смит.
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