Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чешский журналист: 50-летний Яромир Ягр намерен продолжать карьеру

Чешский журналист: 50-летний Яромир Ягр намерен продолжать карьеру
Комментарии

Чешский журналист Зденек Янда поделился информацией о будущем легендарного нападающего Яромира Ягра.

«Сегодня «Кладно» может обеспечить пребывание в высшей хоккейной лиге Чехии в следующем сезоне. А что будет с Яромиром Ягром? Не сегодня ли может состояться последний матч в его карьере? Не волнуйтесь, по моей информации, этого не случится. 50-летний ветеран хочет продолжать играть! Это кого-то удивляет?» — написал Янда в «Твиттере».

Отметим, что «Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречается в серии с «Дуклой» и ведёт со счётом 3-1. Пятый матч серии состоится сегодня, 25 апреля.

50-летний Ягр в текущем сезоне провёл 47 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+4».

Овечкин больше заработал, Ягр — выиграл. 7 различий между лучшими снайперами НХЛ из Европы Овечкин больше заработал, Ягр — выиграл. 7 различий между лучшими снайперами НХЛ из Европы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022