Чешский журналист: 50-летний Яромир Ягр намерен продолжать карьеру

Чешский журналист Зденек Янда поделился информацией о будущем легендарного нападающего Яромира Ягра.
«Сегодня «Кладно» может обеспечить пребывание в высшей хоккейной лиге Чехии в следующем сезоне. А что будет с Яромиром Ягром? Не сегодня ли может состояться последний матч в его карьере? Не волнуйтесь, по моей информации, этого не случится. 50-летний ветеран хочет продолжать играть! Это кого-то удивляет?» — написал Янда в «Твиттере».
Отметим, что «Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречается в серии с «Дуклой» и ведёт со счётом 3-1. Пятый матч серии состоится сегодня, 25 апреля.
50-летний Ягр в текущем сезоне провёл 47 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+4».
- 25 апреля 2022
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