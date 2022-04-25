«Салават» сообщил о сроке действия нового контракта форварда Сергея Шмелёва

Уфимский «Салават Юлаев» на странице клуба во «Вконтакте» официально объявил о заключении нового контракта с нападающим Сергеем Шмелёвым.



Сообщается, что срок действия соглашения с 28-летним хоккеистом составит один год.



В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги-2021/2022 на счету Шмелёва 45 сыгранных матчей, в которых он забросил 12 шайб и отдал 16 голевых передач при показателе полезности «+11». В плей-офф форвард сыграл в 11 встречах, забил один гол и сделал шесть результативных передач при полезности «0».



Шмелёв выступает за «Салават Юлаев» с 2021 года. Ранее он играл за «Барс» (2009/2010), «Мытищинских Атлантов» (2010/2011), «Атлантов» (2011-2014), «Атлант» (2012-2015), «Спартак» (2012-2017), «Химик» (2017) и «Сочи» (2017-2021). Всего на его счету 493 матча в КХЛ, в которых он набрал 239 (95+144) очков.

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