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Тарасенко номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи», вручаемый за верность хоккею

Тарасенко номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи», вручаемый за верность хоккею
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко попал в список номинантов на приз «Билл Мастертон Трофи», сообщает сайт Ассоциации американских хоккейных писателей.

Награда вручается хоккеисту, проявившему верность хоккею, а также за высокое спортивное мастерство.

В текущем регулярном чемпионате на счету Тарасенко 82 (34+48) очка в 73 проведённых встречах. В предыдущие два сезона 30-летний россиянин провёл на льду лишь 34 встречи, перенеся три операции более чем за два года.

Отметим, что в список вошли 32 хоккеиста — по одному из каждого клуба. В него попали Никлас Бекстрём («Вашингтон Кэпиталз»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), Алекс Киллорн («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Здено Хара («Нью-Йорк Айлендерс»), завершивший карьеру Райан Гецлаф («Анахайм Дакс») и другие.

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