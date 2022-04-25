Сергачёв показал фото с Кучеровым и Василевским перед встречей в Белом доме с Байденом

«Тампа-Бэй Лайтнинг», являющаяся действующим обладателем Кубка Стэнли, сегодня, 25 апреля, посетит Белый дом и встретится с президентом США Джо Байденом.



Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв опубликовал фото с партнёрами — голкипером Андреем Василевским и нападающим Никитой Кучеровым — а также с трофеем.

Напомним, в финале 2021 года «Тампа» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Ранее «молнии» одержали победу в Кубке Стэнли 2020 года, в финальной серии переиграв «Даллас Старз» (4-2).



Всего на счету «Тампы» три Кубка Стэнли (ещё один — в сезоне-2003/2004).



В текущем сезоне «Лайтнинг» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 106 очков после 79 встреч.