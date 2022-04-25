Финал чемпионата Беларуси по хоккею собрал более 15 тысяч зрителей

Сегодня, 25 апреля, проходит седьмой матч в рамках финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею, в котором встречаются минская «Юность-Минск» и жлобинский «Металлург-Жлобин».



Матч проходит на стадионе «Арена-Минск» в Минске, его посетили 15 086 зрителей. Это является новым рекордом чемпионата Беларуси, сообщает телеграм-канал «Хоккей Беларуси». Видео с атмосферой на трибунах можно посмотреть по ссылке.

Источник фото: «Хоккей Беларуси».

Отметим, что после двух периодов «Металлург-Жлобин» ведёт со счётом 2:0. В составе клуба из Жлобина отличился дублем нападающий Сергей Кузнецов.



Напомним, действующим чемпионом Беларуси является «Юность-Минск», в финале 2021 года обыгравшая «Гомель» в серии со счётом 4-0.