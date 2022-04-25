Стал известен состав молодёжной сборной России, вызванный на турнир в Санкт-Петербурге

Стал известен состав молодёжной сборной России, который будет вызван для подготовки к турниру в Санкт-Петербурге, сообщает сайт ФХР.
Вратари: Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (оба – CКА), Илья Набоков («Металлург»).
Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артём Барабоша, Владимир Грудинин, Артём Дуда, Николай Макаров (все – ЦСКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Даниил Булыгин («Спартак»), Никита Новиков («Динамо»), Богдан Крохалев («Металлург»), Александр Фигурин («Авангард»).
Нападающие: Матвей Аверочкин, Никита Шалышкин (оба – ЦСКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба – «Локомотив»), Никита Гребёнкин, Данила Юров (оба – «Металлург»), Илья Иванцов, Григорий Кузьмин, Даниил Лазутин (все – СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба – «Ак Барс»), Павел Леука, Глеб Трикозов (оба – «Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Илья Федотов («Торпедо»).
Тренерский штаб: главный тренер Владимир Филатов, тренеры Андрей Миронов и Павел Канарский, тренер вратарей Дмитрий Мезенцев.
В тренировочном плане команды — занятия на льду и в атлетическом зале. 4 мая молодёжная сборная отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире «St. Petersburg Cup». Участие в нём также примут национальная сборная России и сборная Беларуси.
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