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Мичков забросил лакросс-шайбу в шестом матче финала Кубка Харламова

Мичков забросил лакросс-шайбу в шестом матче финала Кубка Харламова
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 встречаются местный «СКА-1946» и московская «Красная Армия». На 11-й минуте третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

На восьмой минуте третьего периода нападающий хозяев Матвей Мичков стал автором лакросс-шайбы. Ему ассистировали Егор Гурзанов и Максим Кровяков. Видео с заброшенной шайбой можно посмотреть по ссылке.

В составе «СКА-1946» голы забили также нападающий Семён Демидов и Илья Иванцов. У «Красной Армии» шайбы забросили форварды Сергей Шамшурин и Егор Кузьминов.

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу санкт-петербургской команды. Действующим обладателем трофея является московское «МХК Динамо».

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