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«СКА-1946» в шестом матче обыграл «Красную Армию» и стал обладателем Кубка Харламова

«СКА-1946» в шестом матче обыграл «Красную Армию» и стал обладателем Кубка Харламова
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Санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над московской «Красной Армией» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились форвард Семён Демидов с передачи Фёдора Свечкова и Ильи Иванцова, сам Иванцов, который отличился после паса от Свечкова и Никиты Чибрикова, а также гол забил Матвей Мичков, ему ассистировали Егор Гурзанов и Максим Кровяков.

У «Красной Армии» отличились нападающий Сергей Шамшурин с пасов Матвея Аверочкина и Егора Кузьминова, а также сам Кузьминов.

Отметим, что «СКА-1946» впервые стал обладателем Кубка Харламова.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
25 апреля 2022, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Красная Армия
Москва
1:0 Демидов (Свечков, Иванцов) – 01:32 (5x5)   2:0 Иванцов (Чибриков, Свечков) – 27:34 (5x4)   2:1 Шамшурин (Аверочкин, Кузьминов) – 43:56 (5x4)   3:1 Мичков (Гурзанов, Кровяков) – 47:09 (5x5)   3:2 Кузьминов (Кузьмин, Грудинин) – 48:49 (5x5)
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