«СКА-1946» в шестом матче обыграл «Красную Армию» и стал обладателем Кубка Харламова

Санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над московской «Красной Армией» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились форвард Семён Демидов с передачи Фёдора Свечкова и Ильи Иванцова, сам Иванцов, который отличился после паса от Свечкова и Никиты Чибрикова, а также гол забил Матвей Мичков, ему ассистировали Егор Гурзанов и Максим Кровяков.



У «Красной Армии» отличились нападающий Сергей Шамшурин с пасов Матвея Аверочкина и Егора Кузьминова, а также сам Кузьминов.



Отметим, что «СКА-1946» впервые стал обладателем Кубка Харламова.