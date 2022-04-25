«СКА-1946» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Харламова

Санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над московской «Красной Армией» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 со счётом 3:2 и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город».



«СКА-1946» впервые стал обладателем Кубка Харламова. Ранее армейский клуб выходил в финал Молодёжной хоккейной лиги в 2015 и 2018 годах, уступив в сериях «Чайке» (1-4) и «Локо» (2-4). В текущем плей-офф «СКА-1946» обыграл «Крылья Советов» (3-0), «МХК Динамо» (Москва) (3-0), «Ирбис» (3-2) и «Красную Армию» (4-2).



Напомним, в составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Семён Демидов, Илья Иванцов, а также лакросс-гол забил Матвей Мичков. У «Красной Армии» отличились нападающие Сергей Шамшурин и Егор Кузьминов.