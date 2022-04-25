Назаров: символично, что «СКА-1946» выиграл титул в день 70-летия легендарного Третьяка

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги Кубка Харламова — 2022, победу в котором одержал «СКА-1946», обыгравший в финале «Красную Армию» (4-2).



«Финальная серия в Кубке Харламова получилась очень упорной. «СКА-1946» заслуженно взял свой первый в истории титул в противостоянии с «Красной Армией», завоевав звание победителя турнира МХЛ. Символично, что Питер выиграл титул в день 70-летия легендарного хоккеиста Владислава Третьяка, которого сегодня поздравил президент России Владимир Путин, отметивший спортивные триумфы легенды.



Со своей стороны хочу пожелать нашему прославленному ветерану и президенту ФХР крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, а молодых питерских армейцев поздравляю с отличным результатом. Здорово, что у нас в стране так много талантов, которые в будущем могут стать настоящими хоккейными звёздами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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