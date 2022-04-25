Форвард «СКА-1946» Кровяков стал самым ценным игроком Кубка Харламова — 2022
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Санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над московской «Красной Армией» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 со счётом 3:2 и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город».
Самым ценным игроком плей-офф Молодёжной хоккейной лиги стал нападающий «СКА-1946» Максим Кровяков. На его счету 23 (6+17) очка в 17 матчах Кубка Харламова.
Напомним, «СКА-1946» впервые стал обладателем трофея. Ранее армейский клуб выходил в финал Молодёжной хоккейной лиги в 2015 и 2018 годах, уступив в сериях «Чайке» (1-4) и «Локо» (2-4). В текущем плей-офф «СКА-1946» обыграл «Крылья Советов» (3-0), «МХК Динамо» (Москва) (3-0), «Ирбис» (3-2) и «Красную Армию» (4-2).
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