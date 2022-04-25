Р. Ротенберг получил золотую медаль за победу «СКА-1946» в Кубке Харламова
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Санкт-петербургский «СКА-1946» одержал победу над московской «Красной Армией» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022 со счётом 3:2 и стал обладателем трофея.
Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор, а также главный тренер СКА Роман Ротенберг получил золотую медаль за победу команды в Кубке Харламова. Видео с награждением можно посмотреть по ссылке.
Напомним, «СКА-1946» впервые стал обладателем трофея. В текущем плей-офф санкт-петербургский клуб обыграл «Крылья Советов» (3-0), «МХК Динамо» (Москва) (3-0), «Ирбис» (3-2) и «Красную Армию» (4-2).
СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2022 на стадии полуфинала, уступив в серии московскому ЦСКА (3-4).
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