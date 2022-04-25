Мичков рассказал, как решился исполнить лакросс в заключительном матче финала МХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков поделился эмоциями от победы в Кубке Харламова — 2022.

«Очень здорово, что мы выиграли. На лакросс решился так же, как обычно решался. Доли секунды, если ты уверен, то делай. Был уверен, что можно попробовать, я это сделал, и получилось. Хорошо, что наша команда выиграла этот матч. Очень рад за каждого пацана в этой команде! Будем работать. Работы непочатый край. Очень много работы ещё нужно проделать и команде, и мне в том числе», — сказал Мичков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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Напомним, «СКА-1946» впервые стал обладателем трофея. В текущем плей-офф санкт-петербургский клуб обыграл «Крылья Советов» (3-0), «МХК Динамо» (Москва) (3-0), «Ирбис» (3-2) и «Красную Армию» (4-2).



СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2022 на стадии полуфинала, уступив в серии московскому ЦСКА (3-4).