«Чикаго» обыграл «Филадельфию», Проворов результативными действиями не отметился

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



В составе «Чикаго» по шайбе на свой счёт записали Эрик Густафссон, Джонатан Тэйвз, а также Алекс Дебринкэт.

У гостей единственный гол забил Кевин Хейз. Российские хоккеисты «Филадельфии» Иван Проворов и Егор Замула результативными действиями в этой игре не отметились.

После этого матча «Чикаго» набрал 65 очков и располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции. «Филадельфия» имеет в своём активе 61 очко и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции.

В следующем туре НХЛ «Чикаго» примет «Вегас Голден Найтс», а «Филадельфия» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс».