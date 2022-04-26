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«Чикаго» обыграл «Филадельфию», Проворов результативными действиями не отметился

«Чикаго» обыграл «Филадельфию», Проворов результативными действиями не отметился
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Чикаго» по шайбе на свой счёт записали Эрик Густафссон, Джонатан Тэйвз, а также Алекс Дебринкэт.
У гостей единственный гол забил Кевин Хейз. Российские хоккеисты «Филадельфии» Иван Проворов и Егор Замула результативными действиями в этой игре не отметились.

После этого матча «Чикаго» набрал 65 очков и располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции. «Филадельфия» имеет в своём активе 61 очко и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции.

В следующем туре НХЛ «Чикаго» примет «Вегас Голден Найтс», а «Филадельфия» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Густафссон (Тэйвз, Кубалик) – 01:44 (5x5)   2:0 Тэйвз (Лафферти) – 06:15 (5x5)   2:1 Хейз (Лотон, Конечны) – 08:03 (6x5)   3:1 Дебринкэт (Кейн, Маккейб) – 47:45 (5x5)
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