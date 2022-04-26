Впервые в истории НХЛ восемь клубов из одной конференции завершат сезон со 100+ баллами

Восемь клубов Восточной конференции Национальной хоккейной лиги набрали по 100+ очков. Как сообщает официальный сайт НХЛ, это первый подобный случай за всю историю, когда сразу восемь команд из одной конференции завершат регулярный сезон с трёхзначным количеством баллов.
«Флорида Пантерз» набрала 120 очков и возглавляет таблицу Востока. Следом идут «Каролина Харрикейнз» (112 очков), «Торонто Мэйпл Лифс» (111), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (106), «Бостон Брюинз» (103), «Питтсбург Пингвинз» (101) и «Вашингтон Кэпиталз» (100). Все восемь команд сыграют в плей-офф Кубка Стэнли — 2022. «Флорида» обеспечила себе первый посев.
Ранее 100+ баллов одновременно набирали семь команд из одной конференции — на Западе это происходило в сезонах-2006/2007 и 2009/2010.
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