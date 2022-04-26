Хедман: «Тампа» стремится выиграть третий Кубок Стэнли подряд. Ждём начала плей-офф

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман на церемонии встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме рассказал о целях команды на Кубок Стэнли — 2022.
«Выиграть два раза подряд Кубок Стэнли — сложно. Три раза подряд — ещё сложнее. Что касается нас, то мы рады своему достижению. Мы навсегда останемся в истории Кубка с игроками команды, которые были у нас за последние два года, но мы хотим создать новые воспоминания. Это то, к чему мы стремимся, и мы с нетерпением ждём начала плей-офф», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в финале 2021 года «Тампа» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Ранее «молнии» также одержали победу в Кубке Стэнли 2020 года, в финальной серии переиграв «Даллас Старз» (4-2).
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