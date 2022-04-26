Айкел: цель «Вегаса» — Кубок Стэнли. Мы все понимаем положение, в котором оказались сейчас

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел рассказал о целях команды на сезон.
«Цель – это Кубок Стэнли. Вы не можете его выиграть, если не выходите в плей-офф. Когда я перешёл сюда, ориентиром был Кубок Стэнли. Это наша цель. Мы все понимаем ситуацию, в которой сейчас оказались. Очевидно, что мы не хотели бы быть в таком положении. Потому что мы считаем, что наша команда может выигрывать Кубок Стэнли каждый год.
Но если сделать шаг назад, посмотреть, где я был год назад, и сравнить с тем, где я сейчас, то можно найти много позитива. В прошлом году я через многое прошёл», – приводит слова Айкела The Score.
«Вегас» после 79 проведённых встреч занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков. «Даллас Старз», идущий восьмым, набрал 93 балла за 79 игр. В настоящий момент «рыцари» не попадают в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
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