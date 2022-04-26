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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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«Металлург» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

«Металлург» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
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Сегодня, 26 апреля, состоится пятый матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «Матч ТВ». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

После четырёх матчей в серии выигрывает «Металлург» — 3-1. Магнитогорцы по пути в финал одержали победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).

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