«Металлург» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Сегодня, 26 апреля, состоится пятый матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «Матч ТВ». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
После четырёх матчей в серии выигрывает «Металлург» — 3-1. Магнитогорцы по пути в финал одержали победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).
Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).
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