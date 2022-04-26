«Металлург» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала Кубка Гагарина — 2022

Сегодня, 26 апреля, состоится пятый матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, после четырёх матчей в серии выигрывает «Металлург» — 3-1. Подопечные Ильи Воробьёва уступили дома в первом матче серии (1:3), а затем одержали три победы — 6:4, 4:0, 1:0.



Магнитогорцы по пути в финал одержали победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).



Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).