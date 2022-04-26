«Салават» не вёл переговоров с голкипером Паскуале, Стрёмвалль хочет играть в НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» не вёл переговоров с канадским голкипером Эдди Паскуале, а форвард Мальте Стрёмвалль сперва будет рассматривать предложения из НХЛ.



На днях появилось сразу несколько новостей относительно возможных иностранных новичков уфимского клуба. Так, прошли слухи, что состав команды могут пополнить вратарь Эдди Паскуале, а также форвард Мальте Стрёмвалль.



По нашим данным, со Стрёмваллем в Уфе действительно разговаривали, но, так как швед хочет играть в НХЛ, переговоры о его переходе в уфимский клуб сейчас поставлены на паузу. По поводу Паскуале никаких переговоров и вовсе не было, поэтому информация, что канадец уже чуть ли не договорился с юлаевцами, неверна.



31-летний Паскуале в текущем сезоне провёл 38 матчей в регулярке, отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,99. В плей-офф на его счету две встречи, 85,4% отражённых бросков и 3,46 пропущенных шайбы в среднем за матч.



27-летний Стрёмвалль сыграл в 42 матчах сезона, забросив 22 шайбы и отдав 14 передач при полезности «-3».