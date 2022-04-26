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Защитник «Северстали» Стенквист покинул клуб и стал игроком шведского «Тимро»

Защитник «Северстали» Стенквист покинул клуб и стал игроком шведского «Тимро»
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Защитник «Северстали» Якоб Стенквист покинул клуб и стал игроком шведского «Тимро», сообщает HockeyNews.se.

«Очень приятно снова вернуться домой в Швецию через несколько лет и представлять «Тимро». Я постараюсь вносить свой вклад на всей площадке, но больше всего я силён в нападении. Хочу начинать атаки из глубины и развивать их, а также пытаться представлять угрозу со своего фланга», — заявил Стенквист.

24-летний швед выступал за «Северсталь» с 2021 года. На его счету 31 встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, он забросил четыре шайбы и отдал 14 голевых передач при показателе полезности «-1». В плей-офф Стенквист провёл семь встреч и набрал 6 (1+5) очков при полезности «-4».

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